ProsusV ADR Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Prosus liegt bei 21,7, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 39,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet ergibt interessante Ausprägungen für Prosus. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Prosus eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Prosus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Prosus-Aktie ein Durchschnitt von 29,32 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Da der letzte Schlusskurs bei 27,53 EUR lag, wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der letzte Schlusskurs von 27,53 EUR liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 28,47 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Prosus daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.