Prostatype Genomics AB Aktie: Das macht sprachlos!

Die Anlegerstimmung bezüglich Prostatype Genomics war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab vor allem negative Themen, und keine positiven Diskussionen wurden verzeichnet. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Prostatype Genomics daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Prostatype Genomics liegt der RSI7 aktuell bei 48,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 37,71 liegt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Prostatype Genomics nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Prostatype Genomics derzeit bei 0,32 SEK verläuft. Der Aktienkurs selbst ging jedoch mit 0,1205 SEK aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -62,34 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,1 SEK angenommen, was einer Differenz von +20,5 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund daher auf "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.