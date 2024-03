Prostatype Genomics AB Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Prostatype Genomics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Prostatype Genomics weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,98 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Prostatype Genomics-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung und Einschätzung von Aktien beeinflussen. Bei Prostatype Genomics wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Auch die Bewertung der Anlegerstimmung ist wichtig für die Einschätzung von Aktienkursen. Bei Prostatype Genomics wurden überwiegend positive Kommentare in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen aufgegriffen, was die positive Einschätzung der Stimmung bei Prostatype Genomics unterstreicht.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Prostatype Genomics-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet, der bei 0,15 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,0574 SEK weicht um -61,73 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,06 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (-4,33 Prozent) in ähnlicher Höhe liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in der kurzfristigeren Analyse. Insgesamt erhält die Prostatype Genomics-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.