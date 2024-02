Prostatype Genomics AB Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Prostatype Genomics Aktie können über einen längeren Zeitraum verfolgt und ausgewertet werden. Dies gibt Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat in diesem Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Prostatype Genomics Aktie mit -72,33 Prozent Entfernung vom GD200 (0,18 SEK) ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,07 SEK auf, was ebenfalls als schlechtes Signal bewertet wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Prostatype Genomics zeigt einen Wert von 43,7, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 77,94 ein Indikator für eine schlechte Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.