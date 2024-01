ProstaLund AB. Aktie: Was war das denn?

Der gleitende Durchschnittskurs der Prostalund liegt derzeit bei 2,44 SEK, während der Aktienkurs selbst 1,655 SEK beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -32,17 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,87 SEK, was wiederum zu einem Abstand von -11,5 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion in den sozialen Medien als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Veränderungen in der Anzahl der Beiträge oder in der Stimmung der Marktteilnehmer festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für Prostalund liegt bei 34,12, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Der RSI25 für den Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 55, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die überwiegend neutralen Themen, die von den privaten Nutzern angesprochen wurden, führen zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Prostalund in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs, das Sentiment und den Buzz, den Relative Strength Index (RSI) und die Anleger-Stimmung.