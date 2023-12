ProstaLund AB. Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "UGI":

Die Prostalund-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,52 SEK verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 1,52 SEK, was einem Unterschied von -39,68 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,96 SEK liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-22,45 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Prostalund daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv und führte zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie. Anleger zeigten an zwei Tagen positive Stimmungen und waren größtenteils neutral eingestellt an zwei weiteren Tagen. In den letzten Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Prostalund, was zu der positiven Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Prostalund-Aktie derzeit mit einem Wert von 81,33 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 69, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Prostalund in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.