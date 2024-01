Prospex Energy Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Prospex Energy liegt bei 41,67, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 56,93, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Prospex Energy-Aktie von 4,95 GBP als "Schlecht" bewertet, da er um 29,89 Prozent unter dem GD200 (7,06 GBP) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 5,76 GBP auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -14,06 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung des Aktienkurses als "Schlecht", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.