Prosperous Industrial Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Aktie von Prosperous Industrial -Hk wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 7,17, was einem Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,44 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Prosperous Industrial -Hk bei 0,68 HKD und ist damit +3,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -9,33 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Prosperous Industrial -Hk in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Prosperous Industrial -Hk in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,56 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,28 Prozent im Branchenvergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 4,73 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,87 Prozent hatte, lag Prosperous Industrial -Hk um 1,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.