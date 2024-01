Prosperity Bancshares Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Prosperity Bancshares basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt dieser momentan bei 43,21 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI auf 25-Tage-Basis überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass Prosperity Bancshares derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 58,93 USD, während der Kurs der Aktie (67,73 USD) um +14,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit 59,9 USD eine Abweichung von +13,07 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ist insgesamt als "Gut" einzustufen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 0,03 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Prosperity Bancshares damit eine "Gut"-Bewertung.