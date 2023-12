Prosperity Bancshares Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Aktie von Prosperity Bancshares abgegeben. Alle vier Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt guten Rating für die Aktie führt. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit einer positiven Bewertung von einem Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 67,75 USD. Dies zeigt ein geringes Abwärtspotenzial von -0,72 Prozent basierend auf dem letzten Schlusskurs von 68,24 USD. Insgesamt erhält die Aktie somit eine neutrale Empfehlung aufgrund des geringen Abwärtspotenzials.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Prosperity Bancshares war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Prosperity Bancshares beträgt 4,26 Prozent, was über dem Mittelwert von 2,79 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass Prosperity Bancshares überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Prosperity Bancshares also gute Bewertungen hinsichtlich der Analysteneinschätzung, der Dividendenpolitik und des RSI, während die Anleger-Stimmung als negativ eingestuft wird.