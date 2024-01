Prospera Energy Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der Prospera Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,11 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,09 CAD beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -18,18 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 0,1 CAD, was zu einem Abstand von -10 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Prospera Energy derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Prospera Energy in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Diskussion stattfand. An vier Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Prospera Energy daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV von Prospera Energy bei 3,93, was unter dem Branchendurchschnitt von 94 Prozent liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 68,01 auf. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.