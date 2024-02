Prosper One Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Aktienkurs von Prosper One liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 15 Prozent darunter, mit einer Rendite von -19,72 Prozent. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,58 Prozent aufweist, liegt Prosper One mit 11,14 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Prosper One beträgt 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 76,92, dass Prosper One überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prosper One liegt bei 154, was über dem Branchendurchschnitt von 37,88 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Prosper One derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -41,43 Prozent bzw. -18 Prozent, was insgesamt zu einem Rating von "Schlecht" führt.