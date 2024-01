Prosper One Aktie: Das kann keiner glauben

Bei einer Dividende von 0 % liegt die Ausschüttung von Prosper One im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (5,33 %) niedriger. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Differenz 5,33 Prozentpunkte beträgt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prosper One liegt bei einem Wert von 154, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 37,58) deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aus dieser fundamentalen Perspektive wird Prosper One als überbewertet angesehen und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Prosper One zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Prosper One beschäftigt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Dividende, des KGVs, des Sentiments und der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Schlecht" bzw. "Neutral" für Prosper One.