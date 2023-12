Prosper One Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mpay":

Die Aktie von Prosper One wird von unseren Analysten in mehreren Kategorien negativ bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 0, was eine negative Differenz von -5,34 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Prosper One liegt mit 154 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 40, was zu einer Überbewertung der Aktie führt. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie hier mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt sich ebenfalls eine Unterperformance. Während ähnliche Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" um durchschnittlich 2,66 Prozent gestiegen sind, verzeichnet Prosper One eine Performance von -12,16 Prozent, was einer Unterperformance von -14,82 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Prosper One 21,5 Prozent unter dem Durchschnitt.

Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einer "Schlecht"-Bewertung für Prosper One in dieser Kategorie.