Prosper One Aktie: Da braut sich was zusammen!

Aktienanalyse: Prosper One mit schlechter Bewertung

Das Unternehmen Prosper One schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 5,42 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,42 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Prosper One-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell 0,07 HKD beträgt. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,06 HKD (Unterschied -14,29 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Selbst auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, da der gleitende Durchschnitt (0,07 HKD) ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt (-14,29 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Prosper One-Aktie daher aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) spielt ebenfalls eine Rolle, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Prosper One liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 57,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Vergleich erscheint Prosper One im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Spezialität Einzelhandel) überbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 154 gehandelt wird. Dies bedeutet einen Abstand von 280 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,53 und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

