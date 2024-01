Prosper One Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index: Ein Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Prosper One führt bei einem Niveau von 100 zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 72,22 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Vergleich des Aktienkurses nach Branchen: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Prosper One mit einer Rendite von -19,72 Prozent mehr als 23 Prozent darunter. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,6 Prozent. Auch hier liegt Prosper One mit 16,12 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Die Dividendenrendite zeigt das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs. Prosper One weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" hat einen Wert von 5,31, was einer Differenz von -5,31 Prozent zur Prosper One-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Anleger: Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Prosper One bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.