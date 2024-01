Prosper Gold Aktie: Was könnte passieren?

Die technische Analyse der Prosper Gold-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,16 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,14 CAD liegt damit deutlich darunter (Unterschied -12,5 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ein, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Prosper Gold eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz gezeigt hat und die Rate der Stimmungsänderung gering war.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Prosper Gold überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40, was bedeutet, dass Prosper Gold hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Prosper Gold-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den RSI.