Prosper Construction Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Stärke-Index, oder RSI, für die Aktie von Prosper Construction zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, da er bei 100 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält Prosper Construction in diesem Bereich die Bewertung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Prosper Construction insgesamt als "Neutral" einzustufen.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,37 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,25 HKD) eine Abweichung von -32,43 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von -24,24 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Aspekten gilt die Aktie von Prosper Construction als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 298,36 insgesamt 515 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der 48,53 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".