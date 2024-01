Prosper Construction Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "BANK OF THE PHILIPP":

Die Dividendenrendite von Prosper Construction beträgt derzeit 0 Prozent, was 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche verzeichnete Prosper Construction in den letzten 12 Monaten eine Performance von -59,67 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -54,13 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -4,99 Prozent, wobei Prosper Construction 54,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Prosper Construction liegt bei 55,56 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 62,63. Somit erhält Prosper Construction eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prosper Construction liegt bei 298, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,23 als überbewertet betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.