Prosper Construction Aktie: Kann das wirklich sein?

Derzeit hat Prosper Construction ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 298. Das bedeutet, dass die Börse 298,36 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung von 552 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Bauindustrie derzeit bei 45 liegt. Aufgrund des hohen KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung gegenüber Prosper Construction war in den letzten Tagen neutral. Weder besonders positive noch negative Reaktionen wurden in den sozialen Medien verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für Prosper Construction abgegeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Prosper Construction wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum wahrnehmbar, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Industrie liegt Prosper Construction mit einer Rendite von -58,24 Prozent mehr als 50 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Bauindustrie, die eine mittlere Rendite von -9,79 Prozent verzeichnet, liegt das Unternehmen mit 48,45 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.