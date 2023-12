Prosper Construction Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Identa":

Der Sentiment und Buzz: Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Prosper Construction in den letzten Monaten folgendes Bild gezeigt: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, war durchschnittlich. Daher wird Prosper Construction in Bezug auf diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird Prosper Construction daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Vergleich des Aktienkurses in der Branche: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -58,33 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Prosper Construction damit 54,66 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,67 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -3,41 Prozent. Prosper Construction liegt derzeit 54,92 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Prosper Construction eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund der Stimmungsanalyse wird Prosper Construction daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI-Wert für Prosper Construction von 50 führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 90, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Schlecht".