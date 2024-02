Prosper Construction Aktie: Aufgepasst!

Die Anleger-Stimmung bei Prosper Construction in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wie aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen ein bis zwei Tage, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Dies zeigt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -41,18 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,34 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,2 HKD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,25 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -20 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prosper Construction einen Wert von 298 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauwesen" (KGV von 45,56) eine Überbewertung von ca. 555 Prozent darstellt. Aus fundamentaler Sicht erhält Prosper Construction somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Prosper Construction mit einer Rendite von -58,24 Prozent mehr als 50 Prozent darunter. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,17 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Prosper Construction mit 49,08 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.