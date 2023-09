Prospect Capital: Umsatz- und Gewinnerwartungen für das erste Quartal - Aktienprognosen im Überblick

In weniger als zwei Monaten wird das Unternehmen Prospect Capital, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das erste Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die erwarteten Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Prospect Capital beträgt derzeit 2,24 Mrd. EUR. Anleger und Analysten warten nun gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im ersten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Prospect Capital -77,20 Mio. EUR, für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +8,10 Prozent auf 201,26 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um -16,00% auf -156,90 Mio. EUR steigen.

Auf...