Prospect Capital: Spannung vor Quartalszahlen - Erwartungen an Umsatzsteigerung und Gewinntrend

In knapp 74 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Prospect Capital seine Quartalsbilanz für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Prospect Capital Aktie liegt bei 2,27 Mrd. EUR. Die Anleger sowie Analysten erwarten gespannt die neuen Quartalszahlen in 74 Tagen. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht ansteigen wird. Im ersten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von -76,30 Mio. EUR, während nun ein Plus von +7,20 Prozent auf 197,24 Mio. EUR prognostiziert wird. Es wird erwartet, dass sich auch der bisherige Verlust verändert und voraussichtlich um -16,00% auf -155,08 Mio. EUR steigt.

Auf...