Prospect Capital Quartalszahlen: Steigende Umsätze und Aktienperformance erwartet

ARTIKEL:

In etwas mehr als drei Monaten wird das Unternehmen Prospect Capital, mit Sitz in New York, seine Quartalszahlen für das erste Quartal bekannt geben. Anleger sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Performance der Prospect Capital Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen steht in etwa 111 Tagen bevor. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 2,30 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten erwarten gespannt die Ergebnisse. Laut Analystenprognosen dürfte der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen.

Im ersten Quartal 2022 erzielte Prospect Capital einen Umsatz von -73,76 Mio. EUR. Für das aktuelle Quartal wird ein Umsatzsprung von +7,20 Prozent auf 190,67 Mio. EUR prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um -16,00...