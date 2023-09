Prospect Capital Quartalszahlen in 39 Tagen: Umsatz- und Gewinnprognosen enthüllt

ARTIKEL:

Die Quartalsbilanz des in New York ansässigen Unternehmens Prospect Capital steht in 39 Tagen an. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die Prospect Capital Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung der Prospect Capital Aktie beträgt derzeit 2,37 Mrd. EUR. In Kürze werden die neuen Quartalszahlen vorgestellt, auf die sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt warten. Experten gehen davon aus, dass es einen deutlichen Anstieg beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal geben wird. Im ersten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch -78,39 Mio. EUR, während nun mit einem Anstieg um +10,70 Prozent auf 209,39 Mio. EUR gerechnet wird. Der bisherige Verlust soll sich ebenfalls ändern und voraussichtlich um -16,00% auf -159,32 Mio. EUR steigen.

Auf...