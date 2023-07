Prospect Capital Quartalsbilanz: Positive Prognosen erwartet trotz drohendem Aktienverlust

In 112 Tagen wird das Unternehmen Prospect Capital aus New York seine Quartalsbilanz für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Voraussichtlich wird Prospect Capital in diesem Quartal einen Umsatz von 190,61 Millionen Euro erzielen. Das wäre ein Plus von 7,20 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, in dem ein Umsatz von -73,74 Millionen Euro verzeichnet wurde. Der Verlust soll sich ebenfalls ändern und voraussichtlich um -16,00 Prozent auf -149,86 Millionen Euro steigen.

Auf Jahressicht erwarten Analysten eine positive Entwicklung. Der Umsatz soll um 19,20 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn um 6,20 Prozent auf -191,23 Millionen Euro ansteigen. Im Vergleich zum Vorjahr (Gewinn von -160,63 Millionen Euro) wäre dies eine...