Prospect Capital-Anleger wird’s freuen!

Mit einer Dividendenrendite von 12,14 Prozent liegt Prospect Capital 6,51 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der "Kapitalmärkte" Branche. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Prospect Capital basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Aktie diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) für Prospect Capital zeigt einen aktuellen Wert von 30,56, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die trendfolgende technische Analyse betrachtet den 50- und 200-Tages-Durchschnitt der Prospect Capital-Aktie. Der letzte Schlusskurs liegt beim 200-Tages-Durchschnitt auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Prospect Capital basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.