Prospect Capital-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse zeigt, dass die Prospect Capital mit einem aktuellen Kurs von 5,86 USD -1,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -3,93 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hierbei zeigt sich, dass die Prospect Capital mit einem KGV-Wert von 7,12 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Kapitalmärkte". Dies führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist die Prospect Capital derzeit eine Dividendenrendite von 11,88 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,6 %. Mit einer Differenz von 6,28 Prozentpunkten ergibt sich auch hier eine Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Prospect Capital in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch negative Themen angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Prospect Capital basierend auf technischer Analyse, Fundamentalanalyse und Anleger-Stimmung.