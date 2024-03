Die Prospect Capital-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

In den letzten Wochen wurde bei Prospect Capital eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies ergibt sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Prospect Capital negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Prospect Capital daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Prospect Capital-Aktie beträgt aktuell 5,99 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,44 USD liegt, was einer Abweichung von -9,18 Prozent entspricht. Dadurch erhält Prospect Capital eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 5,84 USD eine Abweichung von -6,85 Prozent zum letzten Schlusskurs. Auch hier wird Prospect Capital mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt wird Prospect Capital daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Prospect Capital in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,43 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 9,78 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -30,21 Prozent entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,24 Prozent, was bedeutet, dass Prospect Capital 26,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Prospect Capital ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Prospect Capital-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 68,75 und ein Wert für den RSI25 von 58,57, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.