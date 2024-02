Prospect Capital Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Investmentfirma Prospect Capital hat kürzlich ihre Dividendenpolitik bewertet, und die Ergebnisse sind gemischt. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 11, was eine positive Differenz von +6,13 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" darstellt. Daher hat Prospect Capital von Analysten eine "Gut"-Bewertung erhalten.

Jedoch zeigt der Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" eine Rendite von -20,43 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In den letzten 12 Monaten lag die mittlere Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche bei 5,6 Prozent, während Prospect Capital nur bei 26,03 Prozent lag. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auch das Sentiment und der Buzz um Prospect Capital lassen zu wünschen übrig, da die Aktivität im Netz schwach war und auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Auf der positiven Seite steht der Relative Strength-Index (RSI) von Prospect Capital, der bei einem Niveau von 27,66 eine "Gut"-Einstufung erhält. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, zeigt mit 52,25 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut".