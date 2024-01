Prospect Capital Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prospect Capital liegt bei einem Wert von 7 und ist damit im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,93 in der Kategorie "Kapitalmärkte" deutlich niedriger. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt sich, dass Prospect Capital mit einer Rendite von -7,81 Prozent mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 11,74 Prozent, wobei Prospect Capital mit einer Rendite von 19,54 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Prospect Capital liegt bei 11,88 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,6 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Prospect Capital aktuell bei 6,13 USD liegt und der Aktienkurs selbst bei 6,19 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +0,98 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 5,91 USD, was einer Differenz von +4,74 Prozent zur aktuellen Aktie entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.