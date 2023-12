Prospect Capital Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Lindt & Spruengli AG":

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Analyse war die Diskussion an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Prospect Capital ausgetauscht. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Prospect Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,83 Prozent erzielt. Im gleichen Zeitraum sind ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um 9,19 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Unterperformance von -26,02 Prozent im Branchenvergleich für Prospect Capital. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,68 Prozent im letzten Jahr, wobei Prospect Capital 21,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation lässt Rückschlüsse auf die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer zu. Trotzdem hat sich die Stimmung für Prospect Capital in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von der Analyse eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, war in den letzten vier Wochen erhöht. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Prospect Capital dafür eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Prospect Capital auf 6,25 USD geschätzt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,78 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,52 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Demgegenüber wird der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit auf 5,68 USD geschätzt, wodurch die Aktie mit +1,76 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".