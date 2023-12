Prospect Capital Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) von Prospect Capital weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 23 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 35,26, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Prospect Capital basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Prospect Capital bei 6,18 USD, was eine -0,32 prozentige Abweichung vom GD200 (6,2 USD) darstellt und somit ein neutrales Signal ist. Auf der anderen Seite zeigt der GD50 einen Kurs von 5,7 USD, was einer positiven Abweichung von +8,42 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividende weist Prospect Capital eine Dividendenrendite von 12,14 Prozent auf, was 6,44 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" ist die Aktie daher ein lukratives Investment und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Prospect Capital mit einer Rendite von -2,08 Prozent in den letzten 12 Monaten mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche liegt bei 16,34 Prozent, wobei Prospect Capital mit 18,42 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.