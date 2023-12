Prospect Capital Aktie: Der nächste starke Knaller!

Das Unternehmen Prospect Capital wird anhand verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Prospect Capital mit einem Wert von 6,82 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der "Kapitalmärkte"-Branche ist. Das Branchen-KGV liegt bei 52,59, was einem Abstand von 87 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er als unterbewertet gilt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Prospect Capital aktuell bei 12 liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von +6,28 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Daher erhält Prospect Capital eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Prospect Capital bei 6,25 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,78 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,52 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5,68 USD, was die Aktie mit +1,76 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Damit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und drei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Prospect Capital diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.