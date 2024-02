Prospect Capital Aktie: Der nächste große Wurf!

In den letzten zwei Wochen wurde Prospect Capital von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Nach Auswertung der Kommentare und Diskussionen zu diesem Wert sind wir der Meinung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Prospect Capital als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Prospect Capital-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 84,62 und ein Wert für den RSI25 von 57,05. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Prospect Capital in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert, was von uns mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als nicht außergewöhnlich gemessen, weshalb Prospect Capital eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Prospect Capital eine Dividendenrendite von 11,88 % aus, was 6,19 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 5,69 %. Dieser mögliche Mehrgewinn führt zur Einstufung als "Gut".