Prospect Capital Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Analyse von Prospect Capital zeigt, dass die Kommunikation im Netz neutral bewertet wird. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten darauf hin, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Prospect Capital momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Prospect Capital-Aktie ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Prospect Capital in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -20,43 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche und dem "Finanzen"-Sektor, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.