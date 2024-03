Prospect Capital Aktie: Das ist der nächste Hammer!

In den letzten vier Wochen gab es bei Prospect Capital positive Veränderungen in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Dies führt dazu, dass die Aktie von uns mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, weder in Bezug auf eine Zunahme noch auf eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Prospect Capital daher von uns eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Bezüglich der Dividende liegt Prospect Capital mit einer Ausschüttung von 11,88 % über dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte von 5,71 %. Diese Differenz von 6,18 Prozentpunkten führt zu unserer Bewertung von "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prospect Capital liegt bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte von 62,06 deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und deshalb von uns eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) von Prospect Capital liegt bei 69,44, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was ebenfalls als Anzeichen für eine neutrale Situation interpretiert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".