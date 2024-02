Prospect Capital Aktie: Das ist die Höhe!

Die Dividendenrendite der Aktie von Prospect Capital beträgt derzeit 11,88 %, was einen Mehrertrag von 6,17 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt ausmacht. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens höher ausfallen und die Ausschüttungspolitik als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,43 Prozent, was 151558,02 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 407622,72 Prozent, wobei Prospect Capital aktuell 407643,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Prospect Capital besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Prospect Capital zahlt. Dies ist 89 Prozent weniger als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.