Prospect Capital Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In einer fundamentalen Analyse gilt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator. Prospect Capital weist mit einem KGV von 7,12 einen deutlich günstigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Kapitalmärkte". Daher wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft, da das Branchen-KGV bei 58,13 liegt und somit ein Abstand von 88 Prozent errechnet wird. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Prospect Capital mit 5,86 USD derzeit -1,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Die kurzfristige Einschätzung lautet daher "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 -3,93 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Prospect Capital werden sowohl das langfristige Stimmungsbild unter Investoren als auch die Stimmung im Internet analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität zeigten dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Prospect Capital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Schlecht" gegeben.

Die Dividendenrendite wird aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet. Prospect Capital weist derzeit eine Dividendenrendite von 11,88 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Kapitalmärkte" von 5,6 %. Aufgrund dieser Differenz von 6,28 Prozentpunkten wird die Aktie in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden als "Gut" eingestuft.