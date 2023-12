Prospect Capital Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs von Prospect Capital verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,83 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 6,54 Prozent, was eine Unterperformance von -23,37 Prozent für Prospect Capital bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 3,5 Prozent, wobei Prospect Capital 20,33 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite auf Basis des aktuellen Kursniveaus beträgt 12,14 Prozent, was 6,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,89) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Prospect Capital eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,82 Euro für jeden Euro Gewinn von Prospect Capital zahlt. Dies ist 87 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 52. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden überwiegend positive Meinungen zu Prospect Capital in den sozialen Medien veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Prospect Capital. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.