Prospect Capital Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Prospect Capital beträgt das aktuelle KGV 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62 für Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" bedeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Prospect Capital mit einer Ausschüttung von 11,88 % über dem Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (6,32 %). Die Differenz von 5,56 Prozentpunkten führt zu einer positiven Bewertung und das Unternehmen erhält auch hier eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Prospect Capital-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,98 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 5,56 USD, was einen Unterschied von -7,02 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich mit dem 50-Tages-Durchschnitt von 5,82 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -4,47 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Von insgesamt zwölf Tagen waren acht positiv, vier negativ und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Prospect Capital also aus fundamentalen, Dividenden- und Anlegerperspektiven positive Bewertungen und wird von der Redaktion in diesen Kategorien entsprechend positiv eingeschätzt.