Prospect Capital Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die technische Analyse der Prospect Capital-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,95 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,51 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von -7,39 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (5,72 USD) zeigt sich eine Abweichung von -3,67 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Prospect Capital eingestellt waren. Es gab sechs positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Prospect Capital von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der langfristige Stimmungsspiegel rund um die Aktie von Prospect Capital zeigt eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was ein "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild ergibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Prospect Capital liegt auf 7-Tage-Basis bei 60,61 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 55,9 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich für das Prospect Capital-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.