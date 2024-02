Prospect Capital Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Prospect Capital als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Dabei ergibt sich für die Prospect Capital-Aktie ein Wert für den RSI7 von 90,91 und für den RSI25 von 72,12. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Prospect Capital bei 6,07 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 5,41 USD liegt, was einer Abweichung von -10,87 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von -9,23 Prozent. Beide Analysen führen zu einem Gesamtbefund von "Schlecht".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Prospect Capital-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -14,59 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 408462,21 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -408476,81 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite 151784,33 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hingegen schüttet Prospect Capital eine Dividendenrendite von 11,88 % aus, was 6,19 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,7 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" im Bereich der Dividende.