Prospect Capital Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Prospect Capital-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 6,04 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 5,7 USD, was einem Unterschied von -5,63 Prozent entspricht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 5,94 USD, was einen Unterschied von -4,04 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Bewertung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung gegenüber Prospect Capital überwiegend positiv war und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Prospect Capital derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 55,68 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,19 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Prospect Capital daher in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.