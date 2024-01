Prospect Capital Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Prospect Capital betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 69,7 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 41,22 zeigt, dass Prospect Capital neutral eingestuft wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prospect Capital bei 7,35, was unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent) liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Prospect Capital diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Prospect Capital sowohl aufgrund der technischen Analyse als auch des Anleger-Sentiments eine positive Bewertung.