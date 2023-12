Prospect Capital Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Aktienkurs von Prospect Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -16,83 Prozent verzeichnet, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Kapitalmärkte"-Branche betrug in diesem Zeitraum 11,99 Prozent, wobei Prospect Capital mit 28,82 Prozent deutlich darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Prospect Capital beträgt aktuell 18,33 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Prospect Capital 6,21 USD, während der aktuelle Kurs bei 6,15 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,97 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Neutral". Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 5,69 USD, was einer Distanz von +8,08 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Stimmung und Diskussionen im Internet können die Marktentwicklung beeinflussen. In Bezug auf Prospect Capital wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.