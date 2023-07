Prospect Capital Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Prospect Capital am 10.07.2023, 21:11 Uhr, mit dem Kurs von 6.3 USD. Die Aktie der Prospect Capital wird dem Segment "Asset Management & Custody Banken" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Prospect Capital entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Prospect Capital als "Sell"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Prospect Capital vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 6 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -4,76 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 6,3 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,15 ist die Aktie von Prospect Capital auf Basis der heutigen Notierungen 84 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (44,22) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Prospect Capital höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 5,66 Prozentpunkte (11,45 % gegenüber 5,79 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".