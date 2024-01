Prospect Capital Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Auswirkungen haben und mit Hilfe unserer Analyse frühzeitig erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Prospect Capital jedoch deutlich eingetrübt, weshalb wir der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Daher erhält Prospect Capital eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Prospect Capital mit -2,08 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Die Branche "Kapitalmärkte" erreichte eine durchschnittliche Rendite von 19,16 Prozent, wobei Prospect Capital mit 21,24 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Prospect Capital aktuell 12, was eine positive Differenz von +6,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Deshalb erhält Prospect Capital von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass Prospect Capital derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 6,18 USD, während der Kurs der Aktie bei 5,99 USD um -3,07 Prozent darüber liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 5,71 USD, was einer Abweichung von +4,9 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".