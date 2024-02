Prospect Capital Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Aktie von Prospect Capital wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 6,81 liegt sie insgesamt 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", welcher bei 58,13 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" verzeichnete die Aktie von Prospect Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,59 Prozent, was 20,47 Prozent unter dem Durchschnitt von 5,88 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 9,76 Prozent, wobei Prospect Capital aktuell 24,35 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Prospect Capital-Aktie eine Abweichung von -4,92 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Prospect Capital zeigt einen Wert von 89,8, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist hingegen auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Prospect Capital aus fundamentaler, Branchenvergleichs- und technischer Sicht gemischte Bewertungen erhält, wobei die Gesamtbewertung eher negativ ausfällt.